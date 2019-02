TGV “personalizzato” ogni giorno Milano-Parigi per celebrare Leonardo da Vinci

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo da Vinci 2019, celebrazioni dei 500 anni dalla morte del “genio eclettico” avvenuta a il 2 maggio 1519 ad Amboise, in Francia. Nutrito il programma d’iniziative per celebrarne appunto il quinto centenario dalla morte che si sta delineando in tutta Europa, Italia e Francia in testa.

In Italia, sotto la supervisione e la guida del “Comitato per l’anno di Leonardo da Vinci”, istituito dalla legge 153 dell’ottobre del 2017 e insediatosi nel febbraio 2018, è in programma un ricco calendario di appuntamenti, di cui 80 con “patrocinio ufficiale”.

Anche le Ferrovie francesi SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) SNCF, partecipano alle celebrazioni leonardesche con un’iniziativa speciale, ovvero la personalizzazione con “immagini di Leonardo” del proprio TGV che collega giornalmente la stazione di Milano Porta Garibaldi con la Gare de Lyon di Parigi.

Il Comune del capoluogo lombardo, da parte sua, ha promosso e organizzato il programma “Milano e Leonardo 500”. Milano è la città dove “l’Uomo d’ingegno, artista e scienziato italiano di talento universale” ha vissuto più a lungo, dal 1482 al 1500.

Così, l’assessore alla Cultura della “città meneghina”, Filippo Del Corno, ha presentato in una conferenza stampa alla Gare de Lyon di Parigi il programma promosso e coordinato dal Comune di Milano. Già “illustrato” a New York e a Londra nei mesi scorsi, l’iniziativa verrà riproposta a Berlino il prossimo 25 febbraio. E così, in occasione della conferenza stampa tenuta di Parigi è stato anche presentato il TGV delle Ferrovie francesi “personalizzato Leonardo”.

All’esterno del TGV è stata applicata una decorazione dedicata alla Francia, Paese dove Leonardo è sepolto e in cui trascorse gli ultimi due anni della sua vita, con il volto della Monna Lisa da un lato e una veduta del Castello di Clos Lucé, ad Amboise, dall’altro.

Nella carrozza bar, all’interno del convoglio, decorazione invece dedicata a Milano, con tavoli e pannelli personalizzati con immagini del Codice Trivulziano e della Sala delle Asse, stampati in alta definizione. Sulla base di queste immagini, i digital artist di Bepart (Società Cooperativa Impresa Sociale di Milano), hanno costruito scenari di realtà aumentata, fruibili da tutti i viaggiatori gratuitamente grazie a un’app scaricabile sul proprio smartphone.