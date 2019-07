Texas Instruments, i risultati del trimestre sostengono il titolo

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi in Europa è stato un giorno buono per tutto il settore tecnologico, grazie agli influssi delle trimestrali americane del comparto. In particolare modo si chiude positivamente la seduta per Stmicroelectronics forte dei risultati ottenuti da Texas Instruments che ieri a mercato chiuso ha diffuso i dati del secondo trimestre.

Il periodo, concluso al 30 giugno, registra ricavi per 3,67 miliardi di dollari, in aumento del 2% se paragonate al trimestre precedente, ma in calo del 9% su base annua a fronte di attese leggermente inferiori e pari a 3,6 miliardi di dollari.

L’utile per azione si è attestato a 1,36 dollari, battendo gli 1,22 dollari attesi dagli analisti.

Al momento il titolo schizza a New York guadagnando il 7,43% a 128,99 dollari.