Teva si ristruttura, il mercato approva. Titolo +6% al Nyse

(Teleborsa) – Gli investitori premiano il piano di ristrutturazione societaria annunciato da Teva.

Il colosso farmaceutico israeliano sta infatti guadagnando il 6% a Wall Street dopo aver illustrato una serie di strategie per tagliare i costi e consolidare l’azienda, che ha perso molto terreno in Borsa (-60% da inizio anno) anche in scia ad una serie di bilanci deludenti.

Tra le iniziative la partenza dei top manager a capo della divisione Ricerca & Sviluppo, Medicinali specialistici e Medicinali generici.

Il business sarà diviso in tre regioni – Nord America, Europa e Mercati emergenti – mentre alcune divisioni saranno chiuse o esternalizzate.