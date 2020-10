editato in: da

(Teleborsa) – Sul tavolo dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea, che si riuniscono oggi in videoconferenza, c’è anche la volontà di predisporre un piano comune tra i 26 Stati membri per effettuare test rapidi in tutti gli aeroporti europei, in modo da uniformare i criteri di tracciamento e garantire la mobilità in sicurezza all’interno dell’area comunitaria e geografica.

La proposta sarà presentata dalla Presidente della Commissione UE, Ursula Von der Leyen, nel contesto delle azioni comuni per fronteggiare la pandemia di coronavirus. Von Der Leyen ha spiegato che è intenzione della Commissione UE garantire la continuità del sistema Schengen.

Ciascun Paese sarà chiamato a predisporre un piano per i test rapidi entro metà novembre e collegare le app di tracciamento sviluppate e adottate dai singoli Stati (19 quelle attivate finora sui 26 membri della UE, per un totale di oltre 52 milioni di utenti) attraversi l’European Federation Gateway service.