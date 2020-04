Test immunità: a breve scelta target popolazione

editato in: da

(Teleborsa) – Ci saranno risposte “in tempi brevi” ed in “pochi giorni” si avrà la validazione dei test sierologici da poter usare su larga scala su campioni della popolazione. Lo ha detto all’ANSA il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli.

“Stiamo lavorando alacremente – ha spiegato. La validazione dei test sierologici – mirati ad individuare la presenza degli anticorpi al SarsCov2 attraverso un prelievo di sangue – avverrà sulla base di 4 criteri: l’elevata sensibilità e specificità dei test per evitare falsi positivi o falsi negativi; test realizzabili in tempi brevi; applicabili su larga scala; di facile applicazione. Dovranno essere test con una valenza nazionale, in modo che non vi sia il rischio di difformità tra le varie Regioni.