Tesoro, rendimento stabile per il decennale

(Teleborsa) – Il Tesoro ha assegnato 7,711 miliardi di euro di BTP nell’asta odierna (27 febbraio 2018), poco meno dell’importo massimo offerto (7,75 miliardi). Per il quinquennale 4 miliardi a fronte di 5,53 miliardi richiesti, 2 miliardi per il decennale (2,7 miliardi la domanda) e 1,71 miliardi per il Cct (2,31 miliardi la domanda). Lo comunica il Mef.

In rialzo il rendimento per la scadenza a 5 anni, allo 0,89% (23 punti base in più sul precedente), mentre quello sul decennale risulta stabile al 2,06%. Rendimenti invariati anche per il Cct eu a sette anni allo 0,42%.