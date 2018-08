editato in: da

(Teleborsa) – Si chiude con rendimenti in rialzo l’asta di BOT annuali di questa mattina, venerdì 10 agosto 2018. Il Tesoro ha collocato BOT in scadenza il 14 agosto 2019 per un importo di 6 miliardi di euro.

Domanda sostenuta per 10,74 miliardi, con un rapporto di copertura che si attesta a 1,79. Il rendimento invece sale di 34 punti base rispetto al precedente collocamento, attestandosi allo 0,679%.