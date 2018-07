editato in: da

(Teleborsa) – Si chiude con rendimenti in calo l’asta di BOT semestrali di questa mattina. Il Tesoro ha collocato BOT in scadenza a gennaio 2019 per un importo di 6 miliardi di euro.

Domanda sostenuta per 10,8 miliardi, con un rapporto di copertura che si attesta a 1,8. Il rendimento invece cala di 3 punti base rispetto al precedente collocamento, attestandosi allo 0,066%.