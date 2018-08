editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato questa mattina, 28 agosto 2018, 1,7 miliardi di CTZ a 24 mesi con scadenza al 30 marzo 2020. Il collocamento ha sollecitato una grande richiesta per 3,28 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,87.

Rendimenti in aumento per i titoli piazzati, con un tasso che è lievitato all’1,277%, in aumento di 63 punti base rispetto alla precedente asta.