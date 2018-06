editato in: da

(Teleborsa) – La prossima settimana il Tesoro torna a offrire titoli di Stato sul mercato. Previsto il collocamento di 6 miliardi di euro di BOT a 12 mesi.

Martedì 12 giugno il termine per la presentazione delle domande in asta e giovedì 14 giugno, sarà la data di regolamento. Nella stessa data andranno in scadenza 6,5 miliardi di titoli di Stato.