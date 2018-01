(Teleborsa) – Il Ministero dell‘Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli dell‘emissione a Medio Lungo Termine.

Venerdì 26 Gennaio verranno offerti: 2,75 – 3,75 miliardi di euro nel CTZ scadenza ottobre 2019 e nei BTPei scadenza maggio 2022. In particolare, l’offerta sarà tra 1,5 e 2 miliardi per il CTZ e tra 1,25 e 1,75 per i due Btpei.