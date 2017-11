Tesoro offre 2,5-3,5 mld BTP 10 anni e CCTeu. Non offre BTP a 5 anni

(Teleborsa) – Il Ministero dell‘Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli dell‘emissione a Medio Lungo Termine.

Mercoledì 29 novembre verranno offerti: 1,25 – 1,75 miliardi di euro dell’undicesima tranche del BTP a 10 anni con scadenza 1/8/2027 e cedola 2,05%; 1,25 -1,75 miliardi di euro della terza tranche del CCTeu con scadenza 15/4/2025.

La data di regolamento è il 1° dicembre.

In considerazione dell’ampia disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento, l’asta dei BTP a 5 anni in corso di emissione (BTP 0,90% 1.8.2022) non avrà luogo.