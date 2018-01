Tesoro, nessuna richiesta in riaperture CTZ e BTPEi

(Teleborsa) – Nessuna richiesta è pervenuta al Tesoro nella riapertura del CTZ e dei BTP indicizzati all’inflazione in asta venerdì scorso, 26 gennaio 2018.

Per il CTZ a 24 mesi l’offerta supplementare era pari a 300 milioni di euro mentre per il BTPEi con scadenza maggio 2022 era pari a 137,042 milioni di euro e per il BTPEi settembre 2032 a 167,278 milioni di euro.

Sono stati invece assegnati tutti i BOT semestrali per 6,5 milioni di euro, a fronte di una richiesta superiore ai 9 milioni, con un rapporto di copertura di 1,39. Il rendimento medio ponderato è pari a -0,417%. I titoli sono stati assegnati a un prezzo medio ponderato di 100,210.