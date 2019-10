editato in: da

(Teleborsa) – Il ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia di aver affidato a Banca Imi, Bnp Paribas , Jp Morgan , NatWest Markets e Societè Generale il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark Btp in euro a 10 anni. Il titolo indicizzato all’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco avrà scadenza 15 maggio 2030. L’asta Btp prevista per il 25 ottobre potrebbe pertanto essere cancellata.