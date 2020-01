editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia ha affidato a Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 30 anni BTP (scadenza 1 settembre 2050). La transazione sarà effettuata, informa una nota, “nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.