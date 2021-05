editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro ha annunciato l’emissione i BOT a sei mesi, scadenza 31 novembre 2021, per un ammontare di 6 miliardi di euro, in asta giovedì 27 maggio.

Il 31 maggio – si legge nella nota del MEF – sono scadenza Bot semestrali per un ammontare equivalente. In circolazione al 14 maggio sono 39,150 miliardi di euro di Bot a sei mesi e 83,815 miliardi di Bot a 12 mesi, per un totale di 122,965 miliardi.