(Teleborsa) – Nell’asta di fine mese, prevista per il 29 gennaio, il Tesoro mette all’asta BOT a sei mesi con scadenza 31 luglio 2018 per un ammontare nominale di 6,5 miliardi di euro. Lo comunica una nota del Ministero Economia e Finanze (MEF).

Il regolamento dell’operazione è previsto per il 31 gennaio. In quella stessa data ci sarà la scadenza di BOT semestrali per 6,5 miliardi di euro.