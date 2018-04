editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro offrirà fino a 9,25 miliardi di euro di titoli di Stato nell’asta di fine mese, prevista per venerdì 27 aprile.

Il Ministero dell’Economia collocherà CCT settennali per un importo nominale compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro, BTP quinquennali per un importo compreso tra 2,25 e 2,75 miliardi e BTP decennali per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi.