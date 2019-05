Tesoro, fabbisogno settore statale a 31,6 mld

editato in: da

(Teleborsa) – Conti pubblici in peggioramento. A certificarlo è il ministero dell’Economia che ha calcolato il fabbisogno del settore statale per i primi 4 mesi del 2019 a circa 31,6 miliardi, in aumento di circa 1,5 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2018.

Ad aprile, spiega il ministero, rispetto allo stesso mese del 2018 “il saldo ha beneficiato in larga misura del versamento degli utili da parte della Banca d’Italia per un importo di 5,7 miliardi, compensato dai maggiori prelevamenti dai conti di tesoreria intestati agli enti territoriali (circa +1,7 miliardi) e agli enti di previdenza (circa +600 milioni)”. “La spesa per interessi sui titoli di Stato – aggiunge il Tesoro – risulta in linea con quella dell’anno scorso”.