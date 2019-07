Tesoro: fabbisogno primo semestre in calo a 33,374 miliardi, -7,9 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Migliorano i conti pubblici nel primo semestre. Nel periodo gennaio-giugno, informa il Mef, il fabbisogno del settore statale è stato di 33,374 miliardi, in riduzione di circa 7,9 miliardi rispetto ai primi sei mesi del 2018.

A giugno, sottolinea il Tesoro, il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 800 milioni, in diminuzione di circa 2,5 miliardi rispetto allo stesso mese dell’anno scorso (3,305 miliardi).

Il risultato di giugno, spiega il Ministero dell’Economia, “ha beneficiato di un aumento degli incassi per circa 1,7 miliardi cui ha contribuito in misura significativa il buon andamento degli incassi fiscali tramite F24 per circa 700 milioni e il versamento dell’ulteriore dividendo da parte della Cassa depositi e prestiti (Cdp) per 805 milioni”.

Al risultato positivo “ha contribuito una contrazione dei pagamenti di circa 800 milioni, dovuta principalmente ai minori prelevamenti dai conti di tesoreria intestati agli enti territoriali e a una minore spesa per interessi sui titoli di Stato”.