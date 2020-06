editato in: da

(Teleborsa) – Domanda robusta per gli odierni BOT semestrali messi in asta dal Tesoro. Sono stati collocati 7 miliardi in titoli a 6 mesi a fronte di una domanda di circa 11,6 miliardi di euro. Il rapporto di copertura è di 1,66. Il rendimento è stato pari a -0,224%, in calo di 24 punti base rispetto alla precedente asta.