Tesoro, collocati in asta BTP a 5 e 10 anni con rendimenti in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 4,5 miliardi di titoli a medio lungo termine: 3 miliardi di BTP a 5 anni e 3 miliardi di Buoni a 10 anni porti in asta questa mattina.

I BTP a 5 anni, scadenza 1° aprile 2026, cedola 0,0%, hanno totalizzato una domanda di 4,124 miliardi ad un prezzo di aggiudicazione di 99,42. Il rendimento si attesta così allo 0,12%, in calo di cinque punti base dall’ultima asta del 28 maggio scorso.

I titoli a 10 anni, scadenza 1° agosto 2030, cedola 0,95%, posti in basta per un quanti9tativo di 1,5 miliardi, hanno sollecitato una domanda di 2,332 miliardi ad un prezzo di aggiudicazione di 101,86. Il rendimento è stato quindi dello 0,74%.

La seconda serie di decennali, scadenza 1 aprile 2031, cedola 0,90%, posti in asta per un quantitativo di 1,5 miliardi, ha ricevuto richieste per 2,348 miliardi ad un prezzo di 100,83. Il rendimento è sceso quindi allo 0,81%.