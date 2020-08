Tesoro, collocati in asta 6,75 miliardi di BTP con rendimenti in forte calo

editato in: da

(Teleborsa) – E’ andata bene l’asta del Tesoro di BTP di metà agosto, che ha posto in collocamento titoli a 3, 7 e 30 anni, per un importo complessivo di 6,75 miliardi di euro.

Il BTP a 3 anni ha registrato una buona domanda per quasi 4,5 miliardi di euro, a fronte di un importo offerto e collocato di 2,75 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,63. Il rendimento è quasi crollato a zero allo 0,08%, con una differenza di 22 punti base in meno rispetto all’asta di metà luglio.

Il BTP a 7 anni ha incontrato una domanda di 3,9 miliardi rispetto ai 2,75 offerti, con un rapporto di copertura di 1,43. Rendimento in calo allo 0,72% (-23 pb sul collocamento precedente).

Il collocamento dei BTP a 30 anni infine ha sollecitato una domanda per 1,74 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,39. Il rendimento si è attestato all’1,91% con una differenza in diminuzione d 58 pb rispetto al collocamento di luglio.