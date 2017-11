Tesoro colloca tutti i 3,5 miliardi di BTP. Rendimenti in calo

(Teleborsa) – Si è chiusa con un calo dei rendimenti l’asta odierna di Titoli di Stato dove il Tesoro ha collocato l’importo massimo pari a 3,5 miliardi di euro.

Per il BTP decennale rendimento in calo di 13 punti base all’1,73% mentre sul CCT eu a sette anni il rendimento scende di 14 punti base allo 0,46%. Robusta la domanda con 2,88 miliardi per il BTP e un rapporto di copertura all’1,65 mentre per il CCT eu la richiesta è ammontata a 2,79 miliardi e un rapporto di copertura all’1,60.