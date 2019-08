Tesoro colloca oltre 6 miliardi di BTP con rendimenti a picco. Spread in caduta

editato in: da

(Teleborsa) – Sembra rassicurare gli investitori esteri l’indirizzo che sta prendendo in questi giorni la politica italiana. Il nuovo Governo PD-M5S sembra aver tranquillizzato i mercati che, fino a poco tempo fa, avevano trattenuto il fiato in attesa di capire come si sarebbe evoluta la crisi di Governo.

Un riflesso si vede subito sullo Spread che continua a scendere, raggiungendo i 164 punti base, a fronte di un rendimento del BTP decennale pari allo 0,94%. Un movimento innescato anche dal buon andamento delle aste di medio-lungo termine tenute stamattina.

Il Tesoro ha collocato 4 miliardi di euro di BTP a 10 anni con un rendimento dello 0,96%, in calo di 60 punti base rispetto all’1,56% della precedente sta. La domanda è stata pari a 5,26 miliardi per un rapporto di copertura di 1,32. Piazzati anche 2,25 miliardi di BTP a 5 anni con un rendimento dello 0,32%, con un calo di 48 punti base rispetto allo 0,8% della precedente asta. In questo caso la richiesta è stata pari a 2,87 miliardi, il rapporto di copertura di 1,28.

Il MEF ha infine collocato 1 miliardo di euro di CCTeu a 6 anni ad un rendimento dello 0,77% . La domanda è stata pari a 1,69 miliardi, il rapporto di copertura 1,70.