Tesoro colloca BOT a 3 e 12 mesi con rendimenti in aumento

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di euro di BOT annuali, collocati ad un rendimento dello 0,534%, in rialzo di 46 punti base rispetto allo 0,072% della precedente asta. Forte la domanda per 10,1 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,57.

Collocati stamattina, per la prima volta dopo 7 anni, anche i BOT a 3 mesi, per un quantitativo di 3 miliardi di euro e ad un rendimento dello 0,188%. In questo caso la domanda è ammontata a 5,63 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,88.