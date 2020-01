Tesoro colloca 6,75 miliardi di BTP

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato oggi 6,75 miliardi di BTP a 3, 7 e 20 anni, con rendimenti in calo per la scadenza più breve. Sono stati collocati 3 miliardi di BTP a 3 anni ad un rendimento in calo allo 0,18% (-0,04% rispetto alla precedente asta) e con una domanda pari a 1,4 volte l’importo offerto.

Piazzati anche 2,5 miliardi di BTP a 7 anni ad un rendimento è in lieve aumento allo 0,94% (+0,03% rispetto al precedente), per una domanda che ha superato di 1,47 volte l’offerta.

I titoli a 20 anni sono stati collocati per un quantitativo di 1,25 miliardi, con una domanda superiore di 1,49 volte ed un rendimento che si attesta al 2,14%.