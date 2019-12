Tesoro colloca 4,5 miliardi di BTP a 5 e 10 anni

editato in: da

(Teleborsa) – L’asta di medio-lungo termine, la prima con regolamento 2020, sono stati collocati dal Tesoro titoli per 4,5 miliardi di euro, sul massimo della forchetta di offerta pari a 3,5-4,5 miliardi.

Sono stati collocati 2,5 miliardi di BTP scadenza aprile 2030, cedola 1,35%, e 2 miliardi di BTP scadenza febbraio 2025, cedola 0,35%.

In aumento i rendimenti, che per i BTP a 10 anni si attestano ai massimi dal mese di luglio all’1,35% dall’1,29% del collocamento precedente, mentre per i BTP a 5 anni scendono allo 0,61% dallo 0,64% dell’asta del mese scorso.