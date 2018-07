Tesoro, aste BTP confermano trend aumento rendimenti sul lungo periodo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di BTP con varie scadenze nell’asta tenutasi stamattina. Un unico comune denominatore: la crescita dei rendimenti.

Il titolo triennale è stato collocato per un importo di 2 miliardi di euro ad un rendimento dell’1,10% (in lieve calo dall’1,16% alla precedente asta, ma ancora in forte aumento rispetto al collocamento di maggio).

Il BTP a 7 anni è stato collocato per un importo di 2 miliardi ad un rendimento del 2,31%, anche in questo caso in lieve calo rispetto all’asta di giugno.

Il BTP a 15 anni in scadenza nel 2033 è stato piazzato per un importo di 1,25 miliardi, con un rendimento in aumento al 3,04% dal 2,38% precedente e quello a 20 anni per un valore di 1,25 miliardi ad un tasso del 3,28% dal 2,59% precedente.