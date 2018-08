Tesmec torna in utile nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Al 30 giugno 2018, il Gruppo Tesmec ha realizzato ricavi consolidati pari a 91,1 milioni di euro, in linea con il fatturato registrato nel primo semestre dell’esercizio 2017. A tale risultato hanno contribuito in modo diverso i tre settori di attività, con una crescita significativa, in particolare, del business Ferroviario.

L’Utile netto consolidato al 30 giugno 2018 del Gruppo è pari a 0,5 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad un risultato negativo per 1,8 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) consolidato è pari a 9,3 milioni di euro, in incremento del 7,1%, rispetto agli 8,7 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017. Il Risultato Operativo (Ebit) si è attestato a 2,4 milioni di euro, in aumento del 18,1% rispetto ai 2 milioni di euro al 30 giugno 2017.

L’Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2018 è pari a 92,1 milioni di euro, rispetto agli 85,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017 ed in miglioramento rispetto ai 98,7 milioni di euro al 31 marzo 2018.

Il Portafoglio Ordini totale ammonta a 201 milioni di euro – dei quali 28 milioni di euro riferiti al settore Energy, 68 milioni di euro al segmento Trencher e 105 milioni di euro al settore Ferroviario – rispetto ai 182,0 milioni di euro al 30 giugno 2017.

OUTLOOK

Sulla base dell’attuale portafoglio ordini, caratterizzato da un “buon bilanciamento nei diversi settori operativi” del Gruppo e diversificato anche a livello geografico, Tesmec prevede “ricavi intorno a 200 milioni di euro e un aumento della marginalità grazie all’efficientamento della gestione nei vari business, con conseguente migliore assorbimento dei costi fissi. Il Gruppo prevede, inoltre, un miglioramento della posizione finanziaria netta grazie alla normalizzazione del capitale d’esercizio e al miglioramento della redditività gestionale.