Tesmec, ricavi e debito migliorano nel 2018

(Teleborsa) – I ricavi preliminari 2018 di Tesmec si attestano a circa 194 milioni di euro, con un incremento superiore al 10% rispetto all’esercizio precedente, generando un Ebitda adjusted preliminare di circa 20,9 milioni di euro (18,9 milioni di euro non adjusted) e contribuendo al miglioramento della posizione finanziaria netta preliminare pari a 77,7 milioni di euro.

Outlook. Per il 2019 il Gruppo prevede ricavi in ulteriore crescita grazie agli sviluppi nei settori energia/telecomunicazioni, mining e ferroviario; sulla base dei quali è ragionevole assumere un Ebitdain incremento ed un ulteriore miglioramento del rapporto con la PFN (posizione finanziaria netta) entro la chiusura del 2019.