Tesmec rafforza la propria presenza in Kuwait

(Teleborsa) – Tesmec si rafforza sui mercati più importanti. La società attiva nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, ha siglato un accordo strategico di Joint Venture contrattuale con la società del Kuwait Saba Group International General Trading and Contracting Co per la gestione congiunta di progetti di sbancamento e scavo in trincea da eseguirsi all’interno del Paese.

Il primo progetto già avviato è il South Al Mutlaa – Phase 2, il cui valore è pari a circa 5,35 milioni di euro, e che prevede la fornitura e la gestione operativa della flotta di trencher necessari alla realizzazione delle infrastrutture per la più grande città del Kuwait. L’apporto di Tesmec, stimato in circa 3 milioni di euro, consiste nella fornitura a noleggio dei trencher, nella vendita delle parti di ricambio e nel supporto da parte di personale altamente qualificato del Gruppo nell’ambito delle attività di esecuzione. Il progetto South Al Mutlaa – Phase 2 avrà una durata minima di 12 mesi.

“Questo accordo – commenta il Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni – rafforza la presenza di Tesmec in Kuwait, Paese in cui il nostro Gruppo è stato scelto in numerosi progetti in corso per la sua capacità di offrire un pacchetto completo di soluzioni, non solo quindi per la nota qualità dei suoi prodotti, ma anche per l’attività di servizio (assistenza, manutenzione, supporto al cliente) che contraddistingue Tesmec sul mercato. Le soluzioni del Gruppo, infatti, abbinano equipaggiamenti all’avanguardia, dotati di avanzati sistemi digitalizzati, all’offerta di servizi che consentono una gestione efficiente del cantiere. Non solo macchine quindi, ma un’offerta integrata di tecnologia e competenza che si basa sulla pluriennale esperienza di Tesmec nel settore”.