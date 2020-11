Tesla, superati i 500 miliardi di dollari di valore di mercato

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo l’azienda attiva nel settore automotive, che si attesta a 552,2, con un aumento del 5,82%. Ciò ha consentito a Tesla di superare i 500 miliardi di dollari di valore di mercato, dopo che era già diventata la casa automobilistica di maggior capitalizzazione al mondo.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 562,7 e successiva a quota 591,5. Supporto a 533,9.

I grandi investitori stanno continuando ad acquistare le azioni dell’azienda guidata da Elon Musk in vista del suo debutto nell’S&P 500, prolungando un rally fulmineo che l’ha vista aumentare di oltre il 500% il suo valore quest’anno (oltre il 30% dal 16 novembre, quando è stata annunciata l’adesione all’S&P 500).