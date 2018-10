Tesla sorprende tutti: torna in utile e fa il pieno di ricavi

editato in: da

(Teleborsa) – “Un trimestre incredibilmente storico”. Così Elon Musk ha definito l’andamento del periodo luglio-settembre di Tesla, contribuendo al rally del titolo nell’after hours di Wall Street (+12%).

Il produttore statunitense di auto elettriche ha nuovamente sorpreso tutti annunciando un utile netto di 311,5 milioni di dollari, o 1,75 dollari ad azione, a fronte della perdita di 619,4 milioni, o 3,70 dollari ad azione, messa a bilancio nello stesso periodo dell’anno precedente. Gli analisti stimavano una perdita di 19 centesimi.

I ricavi sono aumentati del 70,5% a 6,82 miliardi di dollari rispetto ai 4 miliardi precedenti, trainati dalle vendite di auto migliori delle attese.

Qualche tempo fa Elon Musk, fondatore e Chief Executive Officer di Tesla – recentemente finito nell’occhio del ciclone per un tweet che parlava di delisting del Gruppo – aveva promesso che la società avrebbe iniziato a produrre regolarmente profitti a partire dalla seconda metà del 2018. Quello svelato oggi è il terzo trimestre in utile dal 2010, anno di sbarco in Borsa.

Guardando avanti, Tesla si attende un risultato positivo anche nel quarto trimestre e una velocizzazione dei tempi di produzione della Model 3, che sta avendo grande successo di pubblico.