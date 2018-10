Tesla, James Murdoch verso la Presidenza?

editato in: da

(Teleborsa) – Potrebbe essere James Murdoch il nuovo Presidente di Tesla dopo l’uscita di scena “forzata” di Elon Musk.

Secondo il Financial Times il figlio del magnate Rupert Murdoch, attualmente direttore non esecutivo del produttore di auto elettriche statunitensi, è il candidato ideale in quanto in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla Securities and Exchange Commission (SEC).

Come noto Musk dovrà lasciare il ruolo di Chairman dell’azienda da lui fondata come parte degli accordi stabiliti con la SEC per risolvere la disputa legale sorta dal tweet di agosto in cui annunciava di voler privatizzare Tesla aggiungendo che i finanziamenti erano assicurati.