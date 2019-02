Tesla, iniziano le consegne della Model 3 in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Si attendevano per marzo ma Tesla ha già iniziato a consegnare le Model 3 in Cina proprio in questi giorni. La società californiana anticipa i tempi puntando con questa mossa ad accelerare le vendite cinesi che hanno sofferto delle tensioni commerciali tra Xi Jinping e Donald Trump sulla questione dei dazi. Infatti, abbassando i prezzi, Elon Musk vuole rendere i modelli dell’elettrica più accattivanti per il mercato asiatico.

Ad avvalorare l’interesse che Tesla ha per il Paese della Grande Muraglia, sono anche le indiscrezioni circolate a proposito del prossimo lancio ufficiale della Model Y, ultima vettura della line up della casa automobilistica, proprio durante lo Shanghai Auto Show cinese, che aprirà i battenti il 16 aprile, oltre alla costruzione (già in corso) di una nuova fabbrica della Tesla in Cina.

La produzione di Tesla, dopo una forte empasse vissuta nei mesi scorsi, sembra aver ripreso il via. Sono infatti già state prodotte oltre 200.000 unità e lo stesso CEO, in un tweet, rende noto gli obiettivi della casa automobilistica. Il produttore di EV intende arrivare a consegnare un totale di 400.000 auto elettriche entro fine 2019, proposito che significherebbe un aumento del 60% rispetto alle prestazioni vissute nel 2018.