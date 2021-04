Tesla in rally al Nasdaq grazie upgrade Canaccord Genuity

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Tesla Motors, che scambia in rialzo del 3,28%.

A dare linfa alle azioni contribuisce l’upgrade arrivato da Canaccord Genuity che ha rivisto al rialzo il giudizio a “buy”. Aumentato il target price a 1.071 punti rispetto ai 700 dollari delle attuali quotazioni.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’azienda attiva nel settore automotive più pronunciata rispetto all’andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l’evidente difficoltà a procedere oltre quota 708,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 685,9. Le attese più coerenti propendono per un’estensione del movimento correttivo verso quota 672,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.