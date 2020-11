Tesla in forte rialzo, spinta dagli acquisti dei grandi fondi

editato in: da

(Teleborsa) – Spicca il volo Tesla che si attesta a 522,2, con un aumento del 6,65%.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 531 e successiva a quota 554,3. Supporto a 507,6.

L’azienda guidata da Elon Musk si sta avvicinando a un valore di mercato di 500 miliardi di dollari, con un guadagno di circa il 20% rispetto a una settimana fa, quando aveva annunciato che debutterà nell’S&P 500 il 21 dicembre, costringendo molti fondi azionari di grandi dimensioni a iniziare a fare incetta di sue azioni.

Con un aumento di circa il 500% nel 2020, Tesla è diventata la casa automobilistica di maggior valore al mondo, nonostante la quantità di auto che vende sia molto più contenuta rispetto a marchi storici come Toyota , Volkswagen o General Motors .