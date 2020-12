Tesla annuncia nuovo aumento capitale da 5 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Tesla alle prese con un nuovo aumento di capitale, il secondo in soli tre mesi. L’azienda fondata da Elon Musk, avvantaggiandosi delle alte quotazioni di mercato, ha annunciato un aumento di capitale da 5 miliardi di dollari, che avverrà con un’offerta “at-the-market”, secondo quanto comunicato alla Sec, la Consob americana. Le risorse indubbiamente serviranno a finanziare l’espansione della big di veicoli elettrici, che ha pianificato l’apertura di nuovi stabilimenti in Texas e Germania.

La notizia ha messo temporaneamente sotto pressione il titolo ieri a Wall Street, facendogli avviare gli scambi a 625 dollari, per poi chiudere a 649,9 dollari in rialzo dell’1,27%. Le azioni Tesla hanno guadagnato molto quest’anno e la tendenza di breve è in rafforzamento con area di resistenza vista a 676,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 595,8. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 758.

Il titolo è reduce da un periodo d’oro, ha guadagnato il 667% da inizio anno, accelerando in quest’ultimo periodo per effetto della sua inclusione nel paniere del S&P 500.