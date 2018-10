editato in: da

(Teleborsa) – Le dichiarazioni di Elon Musk mandano in tilt Tesla, che sta crollando a Wall Street con una discesa del 5,55% a 266,43 dollari.

Il Fondatore e CEO dell’azienda di auto elettriche ha inviato un tweet nel quale definisce la Securities and Exchange Commission (letteralmente Commissione per i Titoli e la Borsa) “Shortseller Enrichment Commission”, che tradotto suona come “Commissione per l’Arricchimento dei Venditori allo scoperto”.