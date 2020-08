Terzo settore, online elenco beneficiari 5×1000 per 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate dagli Enti del Terzo Settore, in prima linea nello sforzo collettivo imposto dall’emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio recentemente convertito ha anticipato il pagamento del 5×1000 per l’anno finanziario 2019, accelerandone altresì le relative procedure. Lo riferisce il Ministero del Lavoro.

A seguito della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 22 luglio 2020, la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha provveduto il 7 agosto 2020 all’emissione degli ordinativi di pagamento del cinque per mille, anno finanziario 2019, in favore dei 50 beneficiari con contributo superiore a 500.000 euro ciascuno, per un totale erogato di 103.117.718,83 euro.

L’elenco è pubblicato alla sezione “A” della pagina web dedicata e sarà aggiornato, con l’indicazione dello stato del pagamento, alla ricezione degli esiti.

Il sollecito impegno di tutte le Amministrazioni coinvolte nel processo di erogazione del beneficio – si legge – “ha consentito di rispettare in pieno la ratio del legislatore, confermando in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel suo ruolo di sostegno istituzionale agli enti preposti allo svolgimento di attività di interesse generale”.