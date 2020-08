Terzo lancio di successo di Ariane 5 nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – In attesa di avviare la campagna di lancio del piccolo vettore Vega, Avio registra un nuovo successo con il terzo lancio del 2020 di Ariane 5 dal centro spaziale della Guyana francese. Nella notte del 15 agosto, il lanciatore europeo, che utilizza la potenza dei booster laterali a propellente solido e della turbopompa ad ossigeno liquido prodotti in Italia da Avio, ha correttamente posizionato in orbita geostazionaria i satelliti per le telecomunicazioni a servizio della giapponese B-SAT e degli operatori statunitensi Intelsat e Northrop Grumman’s SpaceLogistics LLC.

Il satellite BSAT-4b, realizzato dalla società americana Maxar Technologies, verrà utilizzato per trasmettere segnali televisivi in ultra-alta definizione (UHD, 4K e 8K) i tutto il Giappone, mentre il Galaxy 30 coprirà la distribuzione/trasmissione video UHD in Nord America. Parte del payload anche il MEV-2 (Mission Extension Vehicle), un veicolo di manutenzione satellitare altamente innovativo progettato per attraccare ai satelliti in orbita per fornire servizi di estensione della vita utile.