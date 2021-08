Terza dose, Pfizer e Moderna puntano al pieno di ricavi.

editato in: da

La terza dose del vaccino per la Covid-19 farà sicuramente incrementare i ricavi di Pfizer, Moderna e BioNTech nei prossimi anni, ma potrebbe anche offrire la possibilità ad altri player di entrare nel mercato, il quale diventerebbe più tradizionale e simile a quello dei vaccini per l’influenza. In questi giorni la Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l’inoculazione di una terza dose per alcuni soggetti con sistema immunitario compromesso, mentre cresce l’elenco dei Paesi – tra cui Cile, Germania e Israele – che hanno deciso di offrire dosi di richiamo ai cittadini più anziani o alle persone con un sistema immunitario debole, a fronte del diffondersi della variante Delta.

È ancora però tutt’altro che chiaro quante persone avranno bisogno delle cosiddette “dosi booster” e con quale frequenza, tanto che alcuni organismi internazionali hanno frenato sulla loro somministrazione. In merito alla terza dose, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha detto pochi giorni fa che “al momento è troppo presto per confermare se e quando sarà necessaria una dose di richiamo per i vaccini Covid-19, perché non ci sono ancora dati sufficienti dalle campagne di vaccinazione e dagli studi in corso per capire quanto durerà la protezione dei sieri. L’EMA esaminerà rapidamente questi dati non appena saranno disponibili”. L’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) alle leadership delle nazioni più ricche e vaccinate è stato invece quello che rinuncino per ora a un ulteriore richiamo in modo da privilegiare il trasferimento delle dosi disponibili verso gli Stati poveri.

Pfizer, assieme al suo partner tedesco BioNTech, e Moderna incasseranno oltre 60 miliardi di dollari dalle vendite del vaccino per la Covid-19 nel 2021 e nel 2022. Non sono state fatte previsioni puntuali per gli anni a venire, ma alcuni analisti prevedono un fatturato di oltre 6,6 miliardi di dollari per Pfizer/BioNTech e 7,6 miliardi per Moderna nel 2023, principalmente dalle vendite delle dosi booster.

Il potenziale di profitto delle tre aziende può essere limitato dal numero di concorrenti che entrano nel mercato. Se sono necessari regolari richiami per la Covid-19 tra la popolazione generale, il mercato potrebbe assomigliare di più al business del vaccino antinfluenzale. Negli Stati Uniti, questi ultimi costano dai 18 ai 25 dollari a dose, secondo i dati del governo, e la concorrenza nel mercato ha tenuto sotto controllo gli aumenti dei prezzi. Per quanto riguarda la Covid-19, Pfizer e Moderna potrebbero più potere inizialmente nella determinazione dei prezzi, fino all’arrivo dei concorrenti.

“Non sappiamo quali saranno le forze di mercato – ha detto il presidente di Moderna Stephen Hoge in un’intervista la scorsa settimana – A un certo punto, questo diventerà un mercato più tradizionale: esamineremo quali sono le popolazioni a rischio, quale valore stiamo creando e quale è il numero di prodotti che servono quel valore. Ciò alla fine avrà un impatto sul prezzo”.