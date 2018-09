Terremoto in casa Facebook, lasciano i cofondatori di Instagram

editato in: da

(Teleborsa) – I fondatori di Instagram Mike Krieger e Kevin Systrom hanno rassegnato le loro dimissioni. Lasceranno la società da loro creata nel 2010 e che nel 2012 è stata acquisita da Facebook. Secondo il New York Times, a fondamento della decisione ci sarebbero alcuni contrasti avuti con il padre di Facebook Mark Zuckerberg.

L’annuncio è stato dato da Systrom sul suo blog, dove ha scritto di “essere grato per gli ultimi otto anni passati in Instagram e gli ultimi sei con il team di Facebook. Ora io e Mike siamo pronti per il nostro prossimo capitolo. Costruire nuove cose richiede fare un passo indietro”.

Lo scossone si ripercuote sul titolo Facebook, che a Wall Street viaggia in ribasso oltre il punto percentuale.