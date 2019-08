Terremoto Centro Italia, tre anni fa il sisma: ricostruzione lenta, economia soffoca

editato in: da

(Teleborsa) – Nei paesi svuotati e con il turismo in lenta ripresa si registra ancora un crollo del 70% delle vendite che sta soffocando l’economia locale, a partire dagli agricoltori e gli allevatori che sono rimasti nonostante le difficoltà. E’ quanto afferma Coldiretti a tre anni dalla prima scossa che il 24 agosto 2016 ha devastato ampie aree del Centro Italia. Nelle zone terremotate è ancora lontano

il ritorno alla normalità, dalle difficoltà abitative delle popolazioni locali ai problemi a far tornare i turisti, mentre si scontano i pesanti ritardi della ricostruzione. Il risultato – precisa Coldiretti – è un crollo delle vendite dei prodotti locali che gli agricoltori, a prezzo di mille difficoltà, sono comunque riusciti a salvare dalla macerie garantendo la continuità produttiva e, con essa, una speranza di ripresa in un territorio a prevalente economia agricola.



Sulla questione è intervenuta anche Federconsumatori con una nota che richiama alla necessità di intervenire prima possibile per dare un futuro al territorio colpito ed al Paese intero. “Ciò che più ferisce e sconforta, a distanza di tanto tempo – si legge – è trovare la situazione del tutto immutata. Quello che doveva essere e potrebbe essere “il cantiere più grande d’Europa” è fermo, la ricostruzione non parte e i cittadini, scoraggiati da tale andamento, stanno abbandonando le aree colpite.

