TerniEnergia, sottoscritto accordo con REI III per la valorizzazione di asset fotovoltaici

(Teleborsa) – TerniEnergia ha sottoscritto un atto di cessione con Renewable European Investment Italy 3 – REI III, società appartenente al fondo di Investimento Radiant Clean Energy Fund, per la compravendita di società proprietarie di impianti fotovoltaici in esercizio, detenute in joint venture dalle due aziende.

L’atto di cessione, sotto forma di permuta delle partecipazioni, prevede l’acquisizione da parte di TerniEnergia del 50% del capitale sociale delle JV Società Agricola Fotosolara Oristano e Società Agricola Fotosolara Bonnanaro, titolari di impianti fotovoltaici per complessivi 1,7 MW circa, detenuto da REI III. Il prezzo di compravendita è stato determinato dalle parti in 0,9 milioni circa.

La cessione inoltre contempla il trasferimento da parte di TerniEnergia a REI III del 50% del capitale sociale delle JV Investimenti e Infrastrutture e Infocaciucci, titolari di impianti fotovoltaici per complessivi 1,6 MW circa. Il prezzo di compravendita 1,2 milioni di euro circa. L’atto è sottoposto a condizione sospensive e risolutive tipiche per questo tipologia di transazioni.