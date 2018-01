TerniEnergia: Softeco Sismat sigla contratto con Caronte & Tourist

(Teleborsa) – TerniEnergia, società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, comunica che la digital company del Gruppo Softeco Sismat ha sottoscritto con Caronte & Tourist, società leader nei collegamenti marittimi da e il Centro Italia, per la riorganizzazione verso la Sicilia un contratto per lo sviluppo di un progetto riorganizzazione del terminal portuale di Villa San Giovanni e la realizzazione di un impianto di bigliettazione a Villa Agip e connessa automazione delle procedure di imbarco e di bigliettazione.

Il contratto prevede la fornitura di soluzioni per la bigliettazione (ticketing), il pagamento dei pedaggi (smart payment) e il controllo degli accessi per l’instradamento dei veicoli per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro.