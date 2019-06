TerniEnergia, Softeco ottiene contratto da Commissione UE per sistema sicurezza trasporti

editato in: da

(Teleborsa) – Buone notizie per TerniEnergia: la digital company Softeco Sismat ha ottenuto dalla Commissione Europea, attraverso il Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra, il rinnovo contrattuale per il proseguimento dei servizi relativi al progetto ECCAIRS, sistema per l’analisi dell’incidentalità nei trasporti sviluppato proprio da Softeco Sismat.

La durata del nuovo contratto sarà di 2 anni, più 2 rinnovabili per un controvalore di Euro 0,3 milioni annui.

Il sistema ECCAIRS Reporting System è una suite di software composta da differenti applicazioni, con funzionalità avanzate realizzate per assistere gli Enti di trasporto nazionali ed europei nella raccolta, condivisione e analisi delle loro informazioni di sicurezza al fine di migliorare la sicurezza del trasporto pubblico. Nato specificatamente per il dominio dell’Aviazione, negli anni è stato usato anche in altri ambiti (Marittimo e Ferroviario), attraverso lo sviluppo del portale ERAIL per la European Railway Agency (ERA) e il consolidamento del portale EMCIP, utilizzato da quasi 30 organizzazioni europee per riportare incidenti in ambito marittimo.

Il sistema consta di applicazioni Windows e Web per l’inserimento, la consultazione e la modifica di dati, di applicazioni per la creazione e gestione di tassonomie (definizioni dei dati) e di User Interface (che è quindi personalizzabile dagli utenti/organizzazioni), da un portale per il reporting da parte di privati e un portale web per la gestione di porzioni di tassonomia (es: elenco degli aeroporti di una nazione) da parte dei vari Enti. La proroga contrattuale consentirà l’ampliamento e il consolidamento delle numerose funzionalità del sistema,

implementando evoluzioni tecnologiche sia in ambito desktop, sia in ambito web.