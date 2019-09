TerniEnergia, Softeco e Fincons vincono gara EASA per sicurezza trasporti aerei

editato in: da

(Teleborsa) – La digital company del Gruppo TerniEnergia, Softeco Sismat, in partnership con Fincons, ha vinto la gara bandita da EASA (European Aviation Safety Agency) con base a Colonia per lo sviluppo di una nuova piattaforma per la sicurezza dei trasporti aerei basata sul refactoring del sistema ECCAIRS.

Il frame-work contract di durata triennale (2019-2021) prevede l’assegnazione dei lavori a tre differenti raggruppamenti, per un importo complessivo di Euro 3,5 milioni.

Il raggruppamento formato da Softeco e Fincons, azienda di consulenza informatica di respiro internazionale, si occuperà dello sviluppo e realizzazione della nuova piattaforma che sarà denominata ECCAIRS 2.0 (in breve E2).

La decisione è stata assunta dalla Direzione generale della Commissione europea DG Move, che trasferirà la gestione della suite ECCAIRS dal Joint Research Centre (JRC) di Ispra (Varese) all’EASA a partire dal 2020.