TerniEnergia sigla accordo per cessione di dieci impianti fotovoltaici

(Teleborsa) – TerniEnergia, tramite le proprie controllate Energia Alternativa e Solter, ha sottoscritto un accordo per la cessione a un primario operatore di investimento internazionale di dieci impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a 11 MW.

TerniEnergia evidenzia che l’operazione riguarda la compravendita di asset, nel frattempo divenuti di piena proprietà del Gruppo, e non già l’acquisizione di quote societarie di SPV, nonché un perimetro ridotto.

L’accordo prevede che il closing dell’operazione di cessione degli asset avvenga entro e non oltre il 31 ottobre 2018, previa costituzione di una Newco, nella quale confluirà il perimetro del parco impianti oggetto dell’operazione. La partecipazione della costituenda società veicolo sarà poi trasferita agli acquirenti a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di acquisizione (closing).

Il corrispettivo complessivo per l’acquisizione da parte degli Acquirenti 100% del capitale sociale della costituenda newco è pari a 6,2 milioni circa (Equity Value). La transazione prevede anche l’assunzione da parte degli acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per 27,8 milioni di euro circa. Resteranno, inoltre, in capo al Gruppo TerniEnergia i crediti fiscali riferibili agli impianti oggetto dell’operazione,

per un importo pari a circa 3,7 milioni.